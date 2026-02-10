DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7905 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
SAF-HOLLAND Aktie

19,10 EUR +0,44 EUR +2,36 %
XETRA
Marktkap. 850,69 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

09:26 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND SE
19,10 EUR 0,44 EUR 2,36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugzulieferers lägen in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspannen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 und der Dividendenvorschlag würden mit den endgültigen Zahlen und der Analystenkonferenz am 19. März erwartet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,92 €		 Abst. Kursziel*:
37,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,13%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

09:26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
03.02.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
19.01.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
17.12.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12.12.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

