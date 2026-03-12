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ISIN DE000SAFH001

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Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

11:31 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
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SAF-HOLLAND SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Gewinn je Aktie und Free Cashflow des Lkw-Zulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,26 €		 Abst. Kursziel*:
59,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,52%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

11:31 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
20.02.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
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