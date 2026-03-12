Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Gewinn je Aktie und Free Cashflow des Lkw-Zulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.