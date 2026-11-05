SAF-HOLLAND Aktie
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Marktkap. 923,07 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
AI Analyse
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten und in puncto Profitabilität geliefert, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings gehe er davon aus, dass die schwachen Auftragseingänge für schwere Sattelzugmaschinen und Lkw auf dem nordamerikanischen Markt weiterhin eine Belastung darstellen werden. Für diese liefert das Unternehmen Achsen, Federungen und Sattelkupplungen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,95 €
|Abst. Kursziel*:
0,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,89%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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