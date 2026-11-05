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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

12:06 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
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SAF-HOLLAND SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten und in puncto Profitabilität geliefert, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings gehe er davon aus, dass die schwachen Auftragseingänge für schwere Sattelzugmaschinen und Lkw auf dem nordamerikanischen Markt weiterhin eine Belastung darstellen werden. Für diese liefert das Unternehmen Achsen, Federungen und Sattelkupplungen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,95 €		 Abst. Kursziel*:
0,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,89%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

12:06 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
10:31 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
23.10.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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