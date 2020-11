HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Beschleunigung der Auftragseingänge in den USA sei beeindruckend, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh