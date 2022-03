Sanofi will Euroapi-Aktie an Pariser Börse bringen. Nemetschek will Dividende erneut erhöhen. Russische Notenbank belässt Leitzins bei 20 Prozent. Handelsbilanzdefizit der Eurozone geht stärker als erwartet zurück. JPMorgan sieht "neue Ära der Rüstungsausgaben". Hinter neuem TUI-Großaktionär Ondero steht Mordaschow-Ehefrau.