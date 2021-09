HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Trotz der jüngsten Probleme bei Traton bleibe die Nachfrage bei dem LKW-Zulieferer stark, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei die beste Möglichkeit, an einer Nach-Corona-Erholung des Sektors zu partizipieren./mf/tih