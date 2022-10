HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen eines Marktforschers auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Truck-Bestellungen in Nordamerika hätten im September ein Rekordniveau erreicht, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anhänger dürften dort wohl eine ähnliche Entwicklung nehmen, lautet die These des Experten. In der Folge sei mit einem starken zweiten Halbjahr zu rechnen. Das Risiko einer Rezession hätten die SAF-Aktien längst eingepreist./tih/he