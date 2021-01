Aroundtown begibt Perpetual Bond über 600 Millionen Euro. Ford schreibt 4,1 Milliarden Dollar ab. ArcelorMittal bemüht sich um Zuliefer-Auftrag bei Tesla in Grünheide. Carnival erwartet 2,2 Milliarden Dollar Quartalsverlust. Boehringer und Google arbeiten in Pharmaforschung zusammen. Allianz Vermögensverwaltung will weiter wachsen. Pfeiffer Vacuum kündigt nach Corona-Jahr neue Mittelfristziele an.