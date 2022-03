HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach Quartalszahlen von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Nachfrage in sämtlichen Absatzmärkten des Lkw-Zulieferers befinde sich weiterhin auf einem Rekordniveau, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2022 erscheine insofern zu konservativ und sollte nicht überbewertet werden./edh/mis