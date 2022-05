FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach detaillierten Quartalszahlen von 13 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finalen Kennziffern des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der positiven Performance sei aber die Volatilität in den Absatzmärkten ebenso hoch wie die Einkaufspreise./edh/gl