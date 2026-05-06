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DZ BANK

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18:26 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Lkw-Produktionsraten in Nordamerika dürften sukzessive Rückenwind verleihen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Kaufen

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
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18:26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
15.04.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
20.03.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
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