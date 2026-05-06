SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 777,18 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum ersten Quartal von 16,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Steigende Lkw-Produktionsraten in Nordamerika dürften sukzessive Rückenwind verleihen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Kaufen
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
19,16 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
18,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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