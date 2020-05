NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran nach der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Luftfahrtkonzern habe sehr ermutigende Trends im April angedeutet, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. So seien die Umsätze um lediglich die Hälfte eingebrochen, zudem gebe es leichten Rückenwird von der Free-Cashflow-Entwicklung in den ersten vier Monaten. Positiv hinzu komme der Wiederanlauf der Produktion des Flugzeugmodells 737 Max bei Boeing./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 18:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.