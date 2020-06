Aktie in diesem Artikel SAFRAN S.A. 89,02 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 118 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie bereits zuvor herausgehoben, erwarte er heftigen Gegenwind für das zivile Ersatzteilgeschäft des Technologie- und Rüstungskonzerns, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Franzosen aber gut aufgestellt, um aus der allmählichen Erholung des Luftverkehrs Kapital zu schlagen. Das Kursziel senkte er vor allem nach gekappten Schätzungen über die Auslieferungszahlen von Leap-Triebwerken./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 01:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.