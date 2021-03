Aktie in diesem Artikel SAFRAN S.A. 120,80 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran nach den Ende Februar vorgelegten starken Jahreszahlen von 145 auf 144 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei der schwächer als erwartete Ausblick gewesen, der die Aktie des Technologieunternehmens seither belastet habe, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Ebit-Schätzung von Safran für 2021 vorsichtig sei, bleibe er zuversichtlich, was die mittelfristigen Aussichten einer Margenexpansion beträfen./ck/he

