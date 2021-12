Aktie in diesem Artikel SAFRAN S.A. 104,42 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der neuen Mittelfristziele des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns. Für die Markterwartungen sieht sie kaum Anpassungsbedarf. Costa wies darauf hin, dass die Franzosen üblicherweise konservativ planen und die Aktien zuletzt bereits geschwächelt hätten./ag/bek

