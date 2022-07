Aktie in diesem Artikel SAFRAN S.A. 103,20 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen SAFRAN S.A. 103,20 EUR -1,07% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 137 auf 134 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luftfahrt-Zulieferer und Triebwerksbauer dürfte den Umsatz im ersten Halbjahr um 22 Prozent und das operative Ergebnis (Ebit) um fast die Hälfte gesteigert haben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie senkte zwar wegen der Auswirkungen der China-Lockdowns sowie lieferkettenbedingter Verzögerungen für Verkehrsflugzeuge ihre Jahresschätzungen für Ebit und Barmittelzufluss (FCF). 2023 sollten die Absatzzahlen bei Verkehrsflugzeugen aber anziehen und für einen Aufholeffekt sorgen./gl/mis

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.