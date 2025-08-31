DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,27 +1,1%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.112 +0,6%Euro 1,1708 +0,2%Öl 68,16 +0,1%Gold 3.478 +0,9%
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
285,40 EUR -0,40 EUR -0,14 %
STU
267,98 CHF -2,39 CHF -0,89 %
BRX
Marktkap. 119,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
Jefferies & Company Inc.

SAFRAN Buy

18:56 Uhr
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran führe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld an, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
286,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
285,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,63%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

18:56 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 SAFRAN Outperform Bernstein Research
20.08.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 SAFRAN Neutral UBS AG
12.08.25 SAFRAN Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

