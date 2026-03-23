SAFRAN Aktie
Marktkap. 119,78 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter beschäftigte am Dienstag mit den Risiken des Nahost-Konflikts für den französischen Technologiekonzern und Triebswerkshersteller. Safrans direkte Triebwerkspräsenz im Nahen Osten sei mit gerade einmal 5 Prozent gering. Die Unsicherheit bleibe hoch, aber die Aussicht auf eine Beilegung des Konflikts biete eine attraktive Einstiegschance./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
285,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
282,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,25%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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