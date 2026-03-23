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Marktkap. 119,78 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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Symbol SAFRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

09:36 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter beschäftigte am Dienstag mit den Risiken des Nahost-Konflikts für den französischen Technologiekonzern und Triebswerkshersteller. Safrans direkte Triebwerkspräsenz im Nahen Osten sei mit gerade einmal 5 Prozent gering. Die Unsicherheit bleibe hoch, aber die Aussicht auf eine Beilegung des Konflikts biete eine attraktive Einstiegschance./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
285,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
282,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,25%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:36 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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