Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

13:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Dieses sei zwar stark verlaufen, nun rückten aber die Risiken um Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten in den Fokus, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:32 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran