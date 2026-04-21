SAFRAN Aktie
Marktkap. 117,74 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Dieses sei zwar stark verlaufen, nun rückten aber die Risiken um Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten in den Fokus, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
275,60 €
|Abst. Kursziel*:
30,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
272,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,35%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
357,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
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