SAFRAN Aktie
Marktkap. 119,36 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 360 auf 355 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. Skeptisch sieht er vor allem MTU. Safran stehen aufgrund der jüngsten Triebwerkflotte vergleichsweise besser da und ist entsprechend sein Branchenfavorit./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
355,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
290,40 €
|Abst. Kursziel*:
22,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
283,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,44%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|27.04.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|25.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|25.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|25.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.