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Marktkap. 119,36 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

08:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
283,00 EUR -3,30 EUR -1,15%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 360 auf 355 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. Skeptisch sieht er vor allem MTU. Safran stehen aufgrund der jüngsten Triebwerkflotte vergleichsweise besser da und ist entsprechend sein Branchenfavorit./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
290,40 €		 Abst. Kursziel*:
22,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
283,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,44%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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