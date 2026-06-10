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Symbol SAFRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

08:01 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
302,40 EUR 3,90 EUR 1,31%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Buy" belassen. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten von Rolls-Royce hervor, die er zum Kauf empfahl. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran. Bei Safran lobte McWhirter das junge Alter des Pools im Betrieb befindlicher Triebwerke. Dies sorge für Stabilität./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
355,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
295,10 €		 Abst. Kursziel*:
20,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
302,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,39%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:01 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
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