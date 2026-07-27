SAFRAN Aktie
Marktkap. 137,5 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Der französische Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb George McWhirter am Dienstag. Die Anhebung der Jahresziele sei bereits vom Markt antizipiert worden./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
355,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
340,20 €
|Abst. Kursziel*:
4,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
343,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,44%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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