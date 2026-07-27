Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

13:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Der französische Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb George McWhirter am Dienstag. Die Anhebung der Jahresziele sei bereits vom Markt antizipiert worden./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran