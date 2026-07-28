SAFRAN Aktie
Marktkap. 143 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 355 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft des Technologieunternehmens habe im ersten Halbjahr die bereits hohen Erwartungen übertroffen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen im Bereich der Luftfahrt sei ausgeprägt genug, um vom Konflikt im Mittleren Osten nicht beeinträchtigt zu werden./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
339,20 €
|Abst. Kursziel*:
17,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
339,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
379,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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