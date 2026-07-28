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Symbol SAFRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

14:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 355 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft des Technologieunternehmens habe im ersten Halbjahr die bereits hohen Erwartungen übertroffen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen im Bereich der Luftfahrt sei ausgeprägt genug, um vom Konflikt im Mittleren Osten nicht beeinträchtigt zu werden./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
339,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
339,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
379,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

14:01 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
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29.07.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
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