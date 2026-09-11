SAFRAN Aktie
Marktkap. 136,88 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Buy" belassen. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost trübe die Aussichten für das Servicegeschäft in der zivilen Luftfahrt ein, schrieb George McWhirter am Freitag. Die Erholung der Flugstunden drehe eine Warteschleife./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 15:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
324,50 €
|Abst. Kursziel*:
23,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
323,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,61%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
388,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:01
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.