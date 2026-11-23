SAFRAN Aktie
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Marktkap. 120,59 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
AI Analyse
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im zivilen Luftfahrtsektor seien weiterhin durch die Spannungen im Nahen Osten getrübt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Bei den Triebwerksflugstunden habe sich das bereinigte Wachstum von Rolls-Royce im Oktober zum Vormonat beschleunigt und habe damit vor denen der Mitbewerber Safran und MTU gelegen. Die Rolls-Royce-Aktie bleibt seine Top-Empfehlung im Bereich der zivilen Luftfahrt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
300,30 €
|Abst. Kursziel*:
13,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
299,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,41%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
359,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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