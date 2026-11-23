Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

08:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im zivilen Luftfahrtsektor seien weiterhin durch die Spannungen im Nahen Osten getrübt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Bei den Triebwerksflugstunden habe sich das bereinigte Wachstum von Rolls-Royce im Oktober zum Vormonat beschleunigt und habe damit vor denen der Mitbewerber Safran und MTU gelegen. Die Rolls-Royce-Aktie bleibt seine Top-Empfehlung im Bereich der zivilen Luftfahrt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:52 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran