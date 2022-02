Aktie in diesem Artikel SAFRAN S.A. 112,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Ankündigung des deutschen Bundeskanzlers, die Rüstungsausgaben deutlich zu erhöhen, stelle einen erheblichen Politikwechsel dar, schrieb Analyst Ross Law in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Kehrtwende gehe weit über seine Erwartungen hinaus. Andere Nato-Staaten könnten dem Beispiel in der nahen Zukunft folgen, um auf gestiegene Bedrohungen zu reagieren./la/mis

