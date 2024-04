Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAFRAN Buy

13:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 175 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Buller passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Er sieht aktuell indes mehr Kurspotenzial bei MTU, Honeywell und Montana Aerospace./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

