NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von General Electric auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Wegen eines gemeinsam betriebenen Joint Venture beider Unternehmen hätten die Zahlen Bedeutung auch für Safran, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum von General Electric lasse positive Schlüsse auch für den französischen Technologiekonzern zu./bek/he