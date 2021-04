NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese sähen "ein bisschen schwach aus", schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt. Am Ausblick habe der Rüstungs- und Technologiekonzern aber nicht gerüttelt./bek/tih