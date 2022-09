NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Stellung zur aktuellen Nachrichtenlage im Bereich der Luftfahrt. Beim Zulieferer Safran verwies sie auf Auslieferungsprobleme der Flugzeugbauer, die auch in Verbindung mit Flugzeugmotoren stünden. Safran seien bislang offensichtlich keine Strafen für verspätete Lieferungen auferlegt worden, aber weitere Verzögerungen erhöhten das Risiko solcher Maßnahmen./tih/jha/