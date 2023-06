Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Flugzeugzulieferer sei in Gesprächen über den Kauf von Geschäftsteilen des US-Wettbewerbers Raytheon, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin wies auf die potenziell niedrige Profitabilität und den geringen Aftermarket-Charakter dieses Geschäfts hin und sieht darin potenzielle Nachteile für Anleger. Schließlich konkurrierten bei Safran Übernahmevorhaben mit dem Potenzial für Aktienrückkäufe./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 11:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2023 / 11:48 / ET

