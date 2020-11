Aktie in diesem Artikel SAFRAN S.A. 91,26 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten einmal mehr die Qualität und die Widerstandsfähigkeit des französischen Triebwerksbauers und Technologiekonzerns demonstriert, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Bewertung der Aktien bereits recht ausgereizt, so dass keine Eile bestehe, die Papiere nun zu kaufen./la/bek

