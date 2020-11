NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 68 auf 71 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS), da er nun mit geringeren Sonderkosten des Triebwerksbauers als bisher rechnet. Für die Folgejahre bis 2023 senkte er jedoch seine EPS-Prognosen mit Verweis auf ein schwierigeres Geschäftsumfeld und liegt nach eigenen Angaben unter den Konsensschätzungen. Zudem revidierte er seine Umsatzerwartungen nach unten./gl/ajx