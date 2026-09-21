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Symbol SAFRF

AI Analyse

Bernstein Research

SAFRAN Outperform

14:56 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 410 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Unternehmen mit Servicegeschäft im zivilen Luftfahrtbereich würden trotz hervorragender Ergebnisse wegen der hohen Ölpreise mit abgestraft, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Risiken stiegen zwar weiter, da im Iran und der Ukraine kein Kriegsende in Sicht sei. Ein "Horrorszenario" hält er aber für höchst unwahrscheinlich. Denn der Luftverkehr halte sich ordentlich und die Auftragsbücher von Safran, MTU, und Rolls Royce seien prall gefüllt für die kommenden zwölf Monate./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
332,70 €		 Abst. Kursziel*:
26,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
333,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,82%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

14:56 SAFRAN Outperform Bernstein Research
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