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Symbol SAFRF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:31 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
273,50 EUR 0,20 EUR 0,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 460 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzzahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das dritte Quartal hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb David Perry am Sonntag. Die Ankündigung höherer Investitionen habe ihn aber kalt erwischt, weshalb er seine Prognosen für den Free Cashflow der Jahre 2027 bis 2030 um bis zu 12 Prozent reduziert habe./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
273,70 €		 Abst. Kursziel*:
49,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
273,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,91%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
385,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
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