NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. In Reaktion auf die höher erwarteten Auslieferungen von Airbus-Flugzeugen habe er leichte Änderungen an seinen Prognosen für den Luftfahrtzulieferer vorgenommen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he