NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Technologiekonzern habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, mit dem Ausblick für den freien Barmittelzufluss (FCF) aber klar positiv überrascht, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mf