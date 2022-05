NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erholung der zivilen Luftfahrt und wahrscheinliche Kapitalausschüttungen machten die Aktien der Franzosen sehr attraktiv, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/eas