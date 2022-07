NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst David Perry nahm in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den Flugzeugbau-Zulieferer vor, die allerdings ohne größere Folgen für seine Erwartungen bis 2025 blieben./tih/he