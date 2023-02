SAFRAN Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Insgesamt habe das Zahlenwerk des Luftfahrt- und Technologiekonzerns nur wenige Überraschungen gebracht, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv steche der freie Mittelzufluss hervor, folgen könnten höhere Ausschüttungen an die Aktionäre. Angesichts der guten Rahmenbedingungen habe die Aktie das Zeug, im laufenden Jahr deutlich zu steigen./mf/mis

