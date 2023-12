JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst David Perry hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern geringfügig an. Dies habe aber keine Auswirkungen auf das Kursziel./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 19:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 19:09 / GMT

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran