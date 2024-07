Goldman Sachs Group Inc.

Saint-Gobain Buy

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Ein besser als erwartet ausgefallenes operatives Ergebnis (Ebit) im ersten Halbjahr signalisiere weiteren Spielraum nach oben für die Margen des Baustoffkonzerns, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 19:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

