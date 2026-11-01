Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei einem Gespräch habe Finanzchefin Maud Thuaudet gesagt, sie gehe weiter von einem überdurchschnittlichen Wachstum des Baustoffkonzerns aus, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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