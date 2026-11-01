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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

15:36 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
76,00 EUR 0,40 EUR 0,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei einem Gespräch habe Finanzchefin Maud Thuaudet gesagt, sie gehe weiter von einem überdurchschnittlichen Wachstum des Baustoffkonzerns aus, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
132,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,26 €		 Abst. Kursziel*:
73,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
74,47%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

15:36 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
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