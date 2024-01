Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 80,10 Euro belassen. Auch nach einem Kursrückgang in diesem Jahr hätten die Sorgen der Anleger rund um die Bewertung des Bausektors bestand, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst bei den günstigsten Aktien (Saint Gobain, Holcim, Heidelberg) oder denen mit relativem Wert (CRH) seien Gewinnsteigerungen inzwischen entscheidend für eine weitere Neubewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 15:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2024 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com