Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach der Präsentation von Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80,10 Euro belassen. Trotz eines schwächeren Absatzes im vierten Quartal hätten das operative Ergebnis (Ebit) und die Profitabilität positiv überrascht, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der starke Barmittelzufluss eröffne bilanziellen Spielraum etwa für ein neues langfristiges Aktienrückkaufprogramm oder weitere Zukäufe./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 16:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 16:37 / ET

