Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

17:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105,50 auf 103,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 29. Oktober nachbörslich anstehenden Umsatzzahlen dürften den unterbewerteten Aktien des Baustoffkonzerns eher keinen Schub geben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ihre Schätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) liege zwar auch mit ihren geänderten Wechselkursannahmen noch über der Konsensprognose, Risiken bestünden aber bei den Margenerwartungen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / 09:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2024 / 09:57 / ET

