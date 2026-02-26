Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,16 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad setzt bei den Franzosen auf Besserung in den Endmärkten und Fortschritte beim Portfolioumbau, wie er am Freitag schrieb. Er kappte aber seine Schätzungen leicht nach der Bilanzvorlage./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,56 €
|Abst. Kursziel*:
24,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
