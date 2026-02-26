DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5495 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Saint-Gobain Aktie

85,24 EUR +0,22 EUR +0,26 %
77,14 CHF -2,24 CHF -2,82 %
Marktkap. 43,16 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

14:11 Uhr
Saint-Gobain Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad setzt bei den Franzosen auf Besserung in den Endmärkten und Fortschritte beim Portfolioumbau, wie er am Freitag schrieb. Er kappte aber seine Schätzungen leicht nach der Bilanzvorlage./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,56 €		 Abst. Kursziel*:
24,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

14:11 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
05.02.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

