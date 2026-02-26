Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

14:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad setzt bei den Franzosen auf Besserung in den Endmärkten und Fortschritte beim Portfolioumbau, wie er am Freitag schrieb. Er kappte aber seine Schätzungen leicht nach der Bilanzvorlage./rob/ag/ajx

