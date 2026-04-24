Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,2 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 vor allem währungsbedingt im Schnitt um 4 Prozent. Er lobte die robuste Entwicklung der Franzosen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,72 €
|Abst. Kursziel*:
28,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|12:26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG