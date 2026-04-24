Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 vor allem währungsbedingt im Schnitt um 4 Prozent. Er lobte die robuste Entwicklung der Franzosen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:54 / GMT

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