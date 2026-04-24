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Marktkap. 38,2 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

12:26 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 vor allem währungsbedingt im Schnitt um 4 Prozent. Er lobte die robuste Entwicklung der Franzosen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,72 €		 Abst. Kursziel*:
28,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

12:26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
24.04.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
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