Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,23 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel resultiere aus seinen leicht nach unten angepassten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit), schrieb Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme unterdessen das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,18 €
|Abst. Kursziel*:
17,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|Saint-Gobain Buy
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|30.07.26
|Saint-Gobain Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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