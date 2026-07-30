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Symbol CODGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

14:46 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
81,38 EUR 3,58 EUR 4,60%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel resultiere aus seinen leicht nach unten angepassten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit), schrieb Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme unterdessen das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,18 €		 Abst. Kursziel*:
17,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

14:46 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
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