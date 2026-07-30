Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

14:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel resultiere aus seinen leicht nach unten angepassten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit), schrieb Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme unterdessen das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMT

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