NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Halbjahreszahlen von 23,10 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Glynis Johnson erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für den französischen Bau- und Industriekonzern für 2020 und 2021. Auf kurze Sicht könne sich die zuletzt gute Dynamik des Aktienkurses allerdings wieder abschwächen./bek/jha/